«Лена, как же так». Елена Борщева оплакала погибшую в ДТП звезду КВН Елену Рыбалко

Популярная артистка Елена Борщева посвятила пост в телеграм-канале трагической гибели бывшей участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Ее 2 мая сбил автомобиль в Сочи.

Борщева напомнила, что Рыбалко была одной из самых харизматичных и запоминающихся девушек в истории клуба. Она отметила, что артистка всегда оставалась источником позитивной энергии для тех, кто находился рядом с ней.

«Лена… как же так…осталось трое детей… светлая память…» — написала Елена Борщева.

В своем сообщении актриса выразила глубокое сожаление из-за случившегося.Также Борщева привела популярную в свое время среди кавээнщиков шутку. Она рассказала, что многие команды верили в особый секрет успеха: для того чтобы выиграть, в составе обязательно должна быть «своя Лена».

Елена Рыбалко — одна из основных участников команды КВН «Утомленные солнцем». Рыбалко была задействована во многих культовых миниатюрах коллектива.

После завершения активной карьеры в КВН она сосредоточилась на семье и воспитании детей, однако поддерживала теплые отношения со многими представителями юмористического сообщества.

В начале мая 2026 года Елену Рыбалко насмерть сбил автомобиль. Ей было 53 года.