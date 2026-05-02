Погибла сочинская звезда КВН Елена Рыбалко. Что известно

Участница сочинской команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в результате ДТП. В памяти людей она навсегда останется ярким и талантливым человеком.

Причина смерти Елены Рыбалко

Рыбалко скончалась на 54-м году жизни после того, как ее сбила машина в Адлере. В Госавтоинспекции Сочи KP.RU подтвердили, что авария произошла около 22:00 на улице Ивановской. За рулем автомобиля, который наехал на артистку, находился 44-летний водитель.

В ГАИ уточнили, что Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте.

«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — добавили в пресс-службе.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Муж артистки подтвердил Shot информацию о ее смерти и попросил не беспокоить их семью в этот тяжелый момент.

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — отметили в пресс-службе КВН.

Соболезнования родным покойной принес комик и актер Михаил Галустян. В беседе со «Звездой» он признался, что именно с Рыбалко создавал лучшие номера в КВН. Артисты много времени проводили вместе на репетициях и гастролях, когда учились в вузе.

«Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку», — рассказал Галустян.