Погибла сочинская звезда КВН Елена Рыбалко. Что известно

Звезда «Утомленных солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП
Участница сочинской команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в результате ДТП. В памяти людей она навсегда останется ярким и талантливым человеком.
Причина смерти Елены Рыбалко
Рыбалко скончалась на 54-м году жизни после того, как ее сбила машина в Адлере. В Госавтоинспекции Сочи KP.RU подтвердили, что авария произошла около 22:00 на улице Ивановской. За рулем автомобиля, который наехал на артистку, находился 44-летний водитель.
В ГАИ уточнили, что Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте.
«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — добавили в пресс-службе.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Муж артистки подтвердил Shot информацию о ее смерти и попросил не беспокоить их семью в этот тяжелый момент.
«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — отметили в пресс-службе КВН.
Соболезнования родным покойной принес комик и актер Михаил Галустян. В беседе со «Звездой» он признался, что именно с Рыбалко создавал лучшие номера в КВН. Артисты много времени проводили вместе на репетициях и гастролях, когда учились в вузе.
«Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку», — рассказал Галустян.
Чем известна Елена Рыбалко
Елена Рыбалко родилась 20 февраля 1973 года в Сочи и с детства проявляла себя как жизнерадостный и коммуникабельный человек.
После школы в Адлере она поступила в сочинский техникум. Получив специальность бухгалтера, абитуриентка продолжила учебу на факультете бухгалтерского учета и аудита в СГУТиКД. В университете Рыбалко организовывала творческие вечера и активно участвовала в КВН.
Руководство вуза высоко оценило организаторские способности студентки и предложило после выпуска работать в СГУТиКД. В итоге Рыбалко устроилась в профсоюзный комитет, после чего заняла должность культурно-массового работника. Через некоторое время она стала координатором по работе с творческой молодежью и получила приглашение в городскую администрацию.
В КВН артистка попала в 1996 году, успешно пройдя отборочный тур, несмотря на жесткий отбор и почти укомплектованный состав. Участие в клубе и создание сочинской команды стали важным явлением в ее жизни.
В 2003 году она стала чемпионом КВН. В последние годы Елена Рыбалко участвовала в юбилейных и памятных играх «Утомленных солнцем».