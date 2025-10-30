Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет определенных действий

Домодедовский суд Московской области продлил актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий еще на три месяца — до 24 января 2026 года. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Предварительное слушание прошло в закрытом режиме. Ранее актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого, по данным МВД, находилось 0,38 грамма масла каннабиса. В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело и предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств.

Во время одного из заседаний актриса признала, что «совершила большую ошибку» и раскаивается, а также просила не ограничивать ее в передвижениях из-за предстоящих съемок в трех проектах. Следствие, напротив, настаивало на более жесткой мере — домашнем аресте, указывая, что у Тарасовой есть паспорт Израиля.

В итоге суд запретил актрисе покидать дом ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.