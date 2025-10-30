Актриса Аглая Тарасова пришла на заседание суда

Актриса Аглая Тарасова прибыла на заседание суда по своему делу. Кадры ее появления в здании суда опубликовал 360.ru.

Накануне стало известно, что уголовное дело против Тарасовой направили в Домодедовский суд для рассмотрения.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Ей предъявтдт обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств.

Ранее суд ограничил Тарасову в передвижении и общении: ей запретили покидать место жительства ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.

В суде актриса заявила, что совершила «большую ошибку» и раскаивается. По ее словам, на ее иждивении находятся пожилые родственники, а в сентябре должны были начаться съемки сразу в трех проектах.