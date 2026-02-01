Побил охранника, а хотел жену. Джигана обвинили в домашнем насилии

В новый выпуск реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» попал момент, когда рэпер узнал о начале бракоразводного процесса и подрался с охранником супруги. После этой выходки зрители окрестили его домашним тираном, сообщил StarHit .

Съемки стартовали в конце лета 2025 года перед тем, как стало известно о поданном Оксаной Самойловой заявлении на развод. В новом выпуске она объявила о своем решении. Джиган отреагировал эмоционально: ринулся к жене и нарвался на ее охрану. Завязалась драка.

Поклонники пары в соцсетях разделились на два лагеря. Одни поддержали Самойлову, которая долго терпела измены мужа. Джигана они назвали домашним тираном, решив, что если бы не охранник, то он ударил бы жену.

«Почему никто не обратил внимание на ее слова: „Сказать и остаться невредимой“? Мне кажется, что это главный ответ на вопросы к ней», — заявил один из пользователей соцсетей.

Другие встали на сторону Джигана, потому что создатели шоу могли специально выставить его в невыгодном свете. Тем более после объявления о разводе рэпер почти не попадал в скандалы и много снимался с детьми.

В январе суд отказал в расторжении брака, а Джиган попытался аннулировать подписанный в рехабе брачный договор. Четверо общих детей, по словам Самойловой, живут с обоими родителями.