Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова решила развестись с рэпером Джиганом. Документы она уже подала, что ясно из данных единого информационного портала мировых судей Москвы.

«Истец: Самойлова Оксана Валерьевна. Ответчик: Устименко Денис Александрович (настоящее имя музыканта)», — указали в базе.

Пара находится в браке с 2012 года, у них четверо детей — три дочери и сын. Однако слухи о проблемах в их взаимоотношениях ходили долгое время.

Разговоры об этом возобновились с новой силой после того, как Самойлову не пустили на показ модного дома Balenciaga в Париже. Сама модель игнорирует вопросы о ситуации в семье.

В прошлом году дочь Джигана и Самойловой попросила маму больше не рожать, объяснив это страхом, что родители забудут о старших.