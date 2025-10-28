Пытаются спасти брак, но надежды почти нет. Всплыли новые подробности развода Джигана и Самойловой
Терпение блогера и многодетной мамы Оксаны Самойловой переполнилось — она подала на развод с рэпером Джиганом, несмотря на 17 лет совместной жизни. Как проходит бракоразводный процесс, и остались ли шансы на то, что пара воссоединится — в материале 360.ru.
Что известно о судебных разбирательствах
В семье Самойловых уже возникали скандалы. За прожитые годы супруги несколько раз расставались, но все-таки сходились обратно. В этот раз все намного серьезней: блогер уже подала заявление на развод в суд, иск зарегистрировали 6 октября.
По данным РИА «Новости», судебные заседания по поводу бракоразводного процесса пройдут в закрытом режиме. Суд уже провел беседу по иску, на этой стадии обычно решаются формальные вопросы.
Самойлова вместе с двумя адвокатами в суд пришла, а вот ее супруг решил прогулять заседание. Юрист Джигана Сергей Жорин в беседе с РЕН ТВ подтвердил, что его подзащитный хочет сохранения брака, поэтому попросил предоставить срок на примирение.
«Ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца», — уточнил защитник.
Самойлова в беседе с журналистами рассказала, что не знала, как именно поведет себя ее супруг в этой ситуации.
«Мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет», — процитировал блогера Super.ru.
Она добавила, что уже давно не виделась с мужем и встречалась с ним в последний раз 20 сентября. На вопрос о том, как на развод отреагировали дети, Самойлова отвечать отказалась.
Они находятся с папой, когда хотят, и со мной — когда хотят. То есть они и там, и там.
Оксана Самойлова
У пары четверо детей и совместная недвижимость в России и за рубежом, поэтому развод будет тяжелым не только в психологическом, но и в практическом плане: супругам придется решить, как именно они все поделят между собой.
Почему разводятся
Самойлова уже много раз прощала измены мужа, поэтому поклонники не верили в расставание. В Сети даже появилась версия, что развод — очередной пиар-ход звездной четы.
В конце октября в Сети появилось видео, которое пошатнуло уверенность тех, кто ожидает расставания звезд. На кадрах видно, что похожая на Самойлову и Джигана пара посещают ресторан в Дубае, сообщил StarHit. Мужчина открывает дверь автомобиля и что-то смотрит в телефоне, а потом направляется к девушке. При этом лиц пары не видно.
«Да не разведутся они! Джиган столько исполнял и не расходились, а тут вдруг решились. Не верю!» — написала одна из поклонниц.
Другие комментаторы допустили, что супруги просто поддерживают хорошие отношения.
«Почему они не могут присутствовать на мероприятии, если их туда позвали? Как-никак они повязаны друг с другом четырьмя детьми», — отметил фанат.
Блогер подтвердила, что снимает реалити-шоу с мужем, но хайп там не будет нужен. На девичнике Ольги Бузовой она рассказала, что тяжело переживает расставание, а дети отреагировали на развод родителей по-разному.
«Бывают дни, когда получше, бывают дни, когда похуже. Семнадцать лет — это не один день и не один год», — подчеркнула Самойлова.
Она призналась, что именно из-за детей не хотела расставаться с супругом и оттягивала неизбежное.
Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет ни за один месяц, ни за два. Нужно пару лет. <…> Я уже 17 лет ждала.
Оксана Самойлова
Переживает из-за развода и Джиган: рэпер стал одеваться в черное и снимать мрачные видео. Справиться с разлукой ему помогает творчество.