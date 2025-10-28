Пытаются спасти брак, но надежды почти нет. Всплыли новые подробности развода Джигана и Самойловой

Терпение блогера и многодетной мамы Оксаны Самойловой переполнилось — она подала на развод с рэпером Джиганом, несмотря на 17 лет совместной жизни. Как проходит бракоразводный процесс, и остались ли шансы на то, что пара воссоединится — в материале 360.ru.

Что известно о судебных разбирательствах

В семье Самойловых уже возникали скандалы. За прожитые годы супруги несколько раз расставались, но все-таки сходились обратно. В этот раз все намного серьезней: блогер уже подала заявление на развод в суд, иск зарегистрировали 6 октября.

По данным РИА «Новости», судебные заседания по поводу бракоразводного процесса пройдут в закрытом режиме. Суд уже провел беседу по иску, на этой стадии обычно решаются формальные вопросы.

Самойлова вместе с двумя адвокатами в суд пришла, а вот ее супруг решил прогулять заседание. Юрист Джигана Сергей Жорин в беседе с РЕН ТВ подтвердил, что его подзащитный хочет сохранения брака, поэтому попросил предоставить срок на примирение.

«Ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца», — уточнил защитник.

Самойлова в беседе с журналистами рассказала, что не знала, как именно поведет себя ее супруг в этой ситуации.

«Мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет», — процитировал блогера Super.ru.

Она добавила, что уже давно не виделась с мужем и встречалась с ним в последний раз 20 сентября. На вопрос о том, как на развод отреагировали дети, Самойлова отвечать отказалась.