«Плохо ходит». Илья Резник рассказал о самочувствии своей ровесницы Эдиты Пьехи

Резник: Эдита Пьеха чувствует себя хорошо с поправкой на возраст, но плохо ходит

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник рассказал о самочувствии легендарной российской артистки Эдиты Пьехи, которой 31 июля исполнится 88 лет. Он отметил в интервью Mk.ru , что в целом певица чувствует себя хорошо.

Резник отметил, что поддерживает связь с артисткой через ее дочь Илону Броневицкую, у которой интересуется «самочувствием Эдиточки».

«Она на даче живет под Петербургом. Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», — отметил он.

До этого внук артистки, певец Стас Пьеха, рассказал, что бабушка решила отказаться от выступлений, так как устала от повышенного внимания за последние 60 с лишним лет.

Ранее помощница артистки Ирина опровергла сообщения, что якобы у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции.