Помощница Эдиты Пьехи опровергла возрастную деменцию певицы

Появившаяся в Сети информация о якобы возрастной деменции у заслуженной артистки СССР Эдиты Пьехи не соответствует действительности. Об этом 360.ru заявила помощница артистки Ирина.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет», — заявила она.

Ирина добавила, что в ближайшее время концерты 87-летней артистки не запланированы.

«Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было», — добавила собеседница 360.ru.

Telegram-канал Mash ранее заявил, что у легендарной певицы зафиксировали нарушения памяти и дезориентацию. Также за последнее время она якобы набрала порядка 30 килограммов из-за того, что мало двигается. Лишний вес лишь усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление. Поэтому близким артистки приходится вызывать врачей и ставить уколы.