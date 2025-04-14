«Плевать с большой колокольни»: Лера Кудрявцева рассказала, как относится к хейту

Лера Кудрявцева рассказала, что уже начала привыкать к негативным комментариям к собственным высказываниям. Своим мнением телеведущая поделилась в Telegram-канале .

Она предположила, что если бы вела себя иначе, подстраивалась под других и не имела своего мнения, то ее бы все любили.

«Но так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба, и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — заявила Кудрявцева.

Накануне телеведущая резко высказалась о похоронах рэпера Павла Ивлева, более известного под псевдонимом Паша Техник. По ее мнению, средства массовой информации уделили этому событию слишком много времени.

Кроме того, Кудрявцева призналась, что «устала спасать и жалеть» и что ей нужна помощь психолога.