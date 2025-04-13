13 апреля 2025 13:28 Алкоголизм, созависимость, отчаяние. Что не так с браком Леры Кудрявцевой? Лера Кудрявцева призналась, что нуждается в психологической помощи 0 0 0 Фото: Соцсети Леры Кудрявцевой Знаменитости

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История любви телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова поначалу напоминала сказку. Несмотря на значительную разницу в возрасте, влюбленным удалось создать крепкую семью и обзавестись общим ребенком. Идиллия начала рушиться год назад, когда стало известно о проблемах спортсмена с алкоголем. Подробности — в материале 360.ru.

Как познакомились Кудрявцева и Макаров Будущие супруги познакомились в 2013 году, оказавшись за соседними столиками в одном из модных столичных ресторанов. Инициативу проявил Игорь. Его не смутило, что ведущая старше на 16 лет. На тот момент хоккеисту было всего 25, а популярной блондинке — 41 год. Поначалу Лера не придавала этой связи серьезного значения.

Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым. И что-то затянуло. Лера Кудрявцева

Спустя месяц отношений стало ясно, что чувства окрепли. Тогда влюбленная телеведущая с трепетом признавалась, что спортсмен сумел кардинально изменить ее мировосприятие. Уже через четыре месяца Макаров сделал звезде предложение руки и сердца, а еще через семь месяцев они расписались. В августе 2018 года Лера подарила мужу дочь Машу. Игорь был вне себя от счастья — для него ребенок стал первенцем. Супруги наслаждались родительством, много путешествовали и посвящали друг другу трогательные посты в соцсетях.

Фото: Соцсети Игоря Макарова

Почему Кудрявцева ушла от мужа О проблемах в раю стало известно в начале 2024 года. Кудрявцева объявила, что рассталась с Макаровым, после чего улетела с дочерью в Дубай восстанавливать душевное равновесие. «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — лаконично написала она тогда в Telegram-канале. Для поклонников пары новость прозвучала как гром среди ясного неба, ведь раньше телеведущая даже не намекала на серьезные трудности в семейной жизни. Однако было очевидно, что решение зрело давно. Немногим позже Лера рассказала, что отправила экс-нападающего столичных команд ЦСКА и «Динамо» в санаторий, под которым, возможно, подразумевался рехаб. А через три месяца после этого в соцсети у хоккеиста появился совместный снимок с женой, на котором она выглядела абсолютно счастливой. Фанаты пришли к выводу, что реабилитация помогла, супруги снова вместе, а проблемы позади. Но все оказалось не так просто.

Фото: РИА «Новости»

Рехаб не помог? На днях нервы Кудрявцевой сдали. Телеведущая, привыкшая держать детали личной жизни вдали от посторонних глаз, сорвалась и опубликовала в Telegram-канале пост, полный отчаяния. Из него стало ясно, что пагубная привычка ее 37-летнего мужа вновь набирает обороты. «Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет от слова совсем. Я впервые хочу кричать и биться головой о стену. Просто плачу от бессилия», — написала она. Лера добавила, что не знает, что делать дальше, и нуждается в помощи психолога, поскольку предельно устала спасать и жалеть. Сам Макаров пока хранит молчание в публичном пространстве и не комментирует происходящее.