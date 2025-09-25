Главного редактора RT Маргариты Симоньян после операции на груди ожидает длительное восстановление, причем без точных прогнозов по срокам лечения и возвращения к работе. Об этом заявил врач-онколог, маммолог Дмитрий Шабанов в беседе с Woman.ru .

Специалист объяснил, что после радикального удаления пациента обычно ждет длительное лечение. Многое зависит от стадии, на которой обнаружили новообразование, и результатов гистологии.

В частности, после мастэктомии могут провести химиотерапию, лучевую или гормональную терапию. Все зависит от реакции на воздействие, добавил он.

«Восстановление полностью зависит от сил организма. Кто-то химию легче переносит, кто-то труднее. Говорить, какой срок займет лечение, как отреагирует организм, — невозможно», — отметил врач.

Шабанов добавил, что начальной стадии могут только удалить опухоль или сделать частичную резекцию. На четвертой операцию вообще не делают. Рак груди не получится предотвратить, но есть шанс диагностировать его на ранней стадии. Тогда лечение будет успешным.

Ранее Симоньян рассказала о своем самочувствии, отметив, что проходит лечение от рака. Ей сейчас непросто. Супруг журналистки Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме.