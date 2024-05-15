«Питер. Юность. Друзья». Пугачева встретилась с Шевчуком после концерта на Кипре | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 12:27 «Питер. Юность. Друзья». Пугачева встретилась с Шевчуком после концерта на Кипре Пугачева, Галкин и Тиньков встретились с лидером группы ДДТ Шевчуком на Кипре РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева сфотографировалась вместе с супругом Максимом Галкиным* в компании лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и предпринимателя Олега Тинькова*. Предположительно, встреча состоялась 11 мая на концерте в Лимассоле. Артистка опубликовала снимок в своих соцсетях.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — подписала фото исполнительница.

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К посту Пугачева добавила хэштег #Кипр и видео, на котором она вместе с Галкиным* поет песню «Осень» на концерте группы.

Ранее председатель совета отцов России Андрей Згонников потребовал признать Шевчука иноагентом. Причиной стало недавнее заявление музыканта на концерте в Дубае о необходимости революции в стране. Он также неоднократно высказывался против действий власти и даже выпустил критическую песню «Родина, вернись домой».

* Признан иностранным агентом на территории России.