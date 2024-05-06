«Эта концепция вывозит». Шевчук призвал к революции на концерте в Дубае | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 10:54 «Эта концепция вывозит». Шевчук призвал к революции на концерте в Дубае Рок-музыкант Шевчук призвал россиян к революции на концерте в Дубае РИА «Новости»

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Рок-певец Юрий Шевчук призвал зрителей к революции во время концерта в Дубае. Об этом артист заявил прямо со сцены, сообщил «Царьград».

По мнению рокера, существует две исторические концепции. Первая ведет от хорошего начала к плохому концу. Вторая же в виде революции кажется певцу более жизнеспособной.

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«А вторая концепция — что вся эта лажа заканчивается какой-то революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю тоже ее придерживаться. Эта концепция вывозит. Вывозит, друзья мои, вывозит», — подчеркнул Шевчук.

В феврале прошлого года лидер «ДДТ» выпустил песню «Родина, вернись домой», представив Россию в образе наркоманки, оказавшейся под дурманящим действием пропаганды. В мае он выступил против спецоперации. его обвинили в дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей.