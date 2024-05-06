Шевчука потребовали признать иноагентом | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 12:32 Шевчука потребовали признать иноагентом Председатель совета отцов Згонников потребовал признать певца Шевчука иноагентом Anton Belitsky / Global Look Press

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Рок-музыканта, лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука потребовали признать иноагентом. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился с таким заявлением в Генеральную прокуратуру и Минюст. Он рассказал об этом 360.ru.

Згонников потребовал проверить музыканта по статье 280 Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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«Просим Минюст РФ проверить Шевчука на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования признать иноагентом», — заявил многодетный отец.

Фото: Андрей Згонников

Причиной стало недавнее заявление Шевчука о необходимости революции в России на концерте в Дубае. Прямо со сцены рокер заявил, что «эта концепция вывозит».

Згонников отметил, что ранее Шевчука уже обвиняли в дискредитации российской армии и выписывали крупный штраф. Он неоднократно высказывался против действий властей и даже выпустил критическую песню «Родина, вернись домой». После этого концерты «ДДТ» фактически оказались под запретом в России.