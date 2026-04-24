Роза Сябитова призналась, что прибегала к пластическим операциям для сохранения молодости

Известная российская сваха Роза Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась секретами ухода за собой. Она призналась, что в прошлом прибегла к пластическим операциям.

«Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — заявила Сябитова.

Однако количество проведенных операций она не назвала. Сейчас, по ее словам, для поддержания внешности она использует только кремы, сыворотки и лосьоны.