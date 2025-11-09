Певицу Монеточку госпитализировали во время концерта в Риге

Певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) увезли в больницу прямо с концерта в Риге. Во время выступления у исполнительницы начался отек Квинке, сообщил Telegram-канал Mash .

Артистка начала задыхаться и не смогла петь дальше. Организаторы остановили шоу.

Уже в больнице Гырдымовой оказали необходимую помощь, сделав несколько уколов. Теперь с дыханием у нее проблем нет, однако певица жалуется на помутненное сознание.

В конце октября Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу за отсутствие маркировки иногента. Однако Монеточка* продолжила распространять материалы без пометки. Кроме того, из-за антироссийских высказываний ей запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.