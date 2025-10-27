Суд заочно арестовал Монеточку

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Елизавету Гырдымову*, известную как Монеточка*, по уголовному делу о неисполнении обязанностей лица, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, артистке предъявили обвинение в уклонении от исполнения требований законодательства об иностранных агентах.

В прокуратуре отметили, что Гырдымову* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки «иностранный агент» в публикациях, однако она продолжила распространять материалы в соцсетях без соответствующего уведомления.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. Монеточка* проживает за пределами России.

В сентябре Telegram-канал Mash утверждал, что певице запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.