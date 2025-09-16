Певице Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию за антироссийские высказывания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, запрет касается стран с безвизовым режимом для россиян. Среди них — Турция, Сербия и Эмираты. Теперь звезда может гастролировать только в шенгенской зоне.

Также певица включила в гастрольный райдер обязательное участие своей семьи. Теперь она готова выезжать на концерты только с мужем и детьми, все расходы ложатся на организаторов. Это оплата бизнес-класса, охраны, покупка одежды и другое.

Цена одного часа выступления — 40 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей). В требованиях перечислены куриный бульон, салат «Цезарь», нарезки, 28 бутылок алкогольных напитков и полный набор одежды от велошорт до мужского нижнего белья.

Суточные — 70 евро на каждого члена семьи. После выступления обязательно нужно принести пиццу или суши, без этого концерт отменят.

Сама команда исполнительницы летает эконом-классом, передвигается на микроавтобусе «Спринтер» и спит в недорогих одноместных номерах. Охранники работают в усиленном режиме — стоят у гримерки, по бокам у сцены и у площадки.

Все подарки от поклонников пересылают в Вильнюс. А чтобы заработать еще больше, артистка требует открыть точку своего мерча прямо на концерте.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.