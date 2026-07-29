Певицу МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) выписали из больницы. Об этом сообщила 360.ru ее PR-менеджер Яна Богушевская.

«С Мариной все хорошо, уже завтра (30 июля) у нее по плану выступление, она в рабочем режиме», — рассказала менеджер.

На прошлой неделе певица сообщила о своей госпитализации. МакSим пояснила, что профессиональная помощь ей понадобилась из-за ухудшения состояния здоровья на фоне стресса после смерти отца. Из-за этого артистка отменила запланированное на 25 июля выступление в Павлодаре.

Отец певицы ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. МакSим узнала о его смерти перед выходом на сцену в Москве.

В начале июля артистка призналась, что после тяжелой болезни и комы в 2021 году полностью лишилась волос. Однако беспокоить поклонников певица не хотела, поэтому носила парики.