Певица МакSим сообщила о госпитализации после смерти отца

МакSим сообщила о госпитализации и отмене концерта после смерти отца

Певице МакSим (Марина Абросимова) после смерти отца потребовалось лечение. Об этом она сообщила в соцсети Instagram*.

Также артистка отменила запланированное на 25 июля выступление в казахстанском Павлодаре.

«Сейчас я переживаю тяжелый период. На фоне стресса состояние здоровья резко ухудшилось, потребовалась госпитализация. В настоящее время прохожу лечение», — написала она.

МакSим добавила, врачи запретили ей выступления и перелеты до полной стабилизации состояния. По этой причине шоу в Павлодаре отменили.

«Мне жаль, что мы не сможем встретиться. Спасибо каждому за поддержку, понимание и уважение к моему состоянию», — заключила певица.

О смерти отца Абросимовой стало известно 19 июля. Мужчина продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Отец и дочь поддерживали близкие отношения.

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