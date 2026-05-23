Певице Славе аннулировали шенгенскую визу перед концертом в Германии

Выступление певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на ярмарке русскоязычной диаспоры Германии отменили из-за аннулирования шенгенской визы. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал директор артистки Николай Макаров.

Он пояснил, что документ для въезда оформили через визовый центр Испании, но через два дня пришло уведомление, что одобренную визу аннулировали.

«Как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России. Официально нас о причинах аннулирования никто не извещал», — заявил Макаров.

Директор певицы подчеркнул, что считает такое решение политически мотивированным. По его словам, артистка лишь хотела поддержать живущих за границей соотечественников и познакомить граждан Германии с российской культурой и русским языком.

«В этот раз, увы, встреча не состоялась. Мы надеемся, что в будущем бюрократические формальности не станут препятствием для встречи зрителей с артистом», — подытожил директор Славы.

В конце марта пензенское управление Роспотребнадзора заявило, что привлечет к ответственности организатора концерта певицы Славы после получения более десятка жалоб зрителей. В ведомстве заявили, что горожане остались недовольны хамством артистки и постоянными жалобами на состояние здоровья. Они не исключили, что певица вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Сама певица утверждала, что оказалась на грани нервного срыва, после того как столкнулась с потребительским отношением со стороны своего окружения. Она подчеркнула, что до последнего надеялась получить хоть какую-то ответную поддержку, но на нее взвалили кучу чужих проблем.