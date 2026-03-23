«Я обозлилась». Певица Слава пожаловалась на близких и нервный срыв

Популярная российская исполнительница Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала в телеграм-канале эмоциональное видеообращение, в котором открыто обвинила свое окружение в эгоизме. Звезда призналась, что находится на грани нервного срыва из-за потребительского отношения со стороны тех, кому она помогала.

По словам артистки, долгое время она надеялась, что родственники, друзья и коллеги поймут, насколько она «не всесильная».

«Я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась», — рассказала певица.

Слава уверена, что окружающим было удобно жить за ее счет и перекладывать на нее все проблемы, не давая ничего взамен.

«Я на самом деле очень сильный человек <…> Но людям было удобно жить в таком положении <…> Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — призналась артистка.

Несмотря на тяжелое психологическое состояние, Сланевская уверила подписчиков, что не собирается опускать руки.

В начале марта певица Слава попала в неприятную ситуацию на собственном концерте в Пензе. После этого артистка рассказала, что плохо себя чувствовала.