Жалобы зрителей на концерт певицы Славы в Пензе дошли до Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области намерено подать коллективный иск к организатору концерта певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), прошедшего 1 марта в киноконцертном зале «Пенза». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомство поступило около 15 обращений от граждан, недовольных концертом. Зрители жаловались на некачественное выступление и, по их словам, хамство со стороны артистки.

Роспотребнадзор предложил присоединиться к коллективному иску к организатору — ООО «Артвэй». Если суд признает существенное нарушение качества услуги, зврители смогут вернуть деньги за билеты.

Управление опубликовало образцы заявлений и список документов для подготовки претензий.

Провальный концерт возмутил зрителей. По их словам, артистка вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения, не попадала под фонограмму и после каждой песни жаловалась на плохое самочувствие.