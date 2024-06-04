Певица Орлова объяснила свои откровения на шоу о Заворотнюк

Орлова: семья Заворотнюк разрешила рассказать о визитах к ней в больницу

Певица Ольга Орлова объяснила свои откровения на шоу «Малахов» об Анастасии Заворотнюк тем, что получила на это разрешение семьи покойной актрисы. Так она прокомментировала обвинения в раскрытии тайн артистки на своей странице в соцсети.

По словам певицы, ее участие в передаче согласовала семья Заворотнюк. В шоу она рассказала о своих визитах к артистке в больницу.

«Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», — написала Орлова.

Она добавила, что не сделала ничего, что могло бы скомпрометировать звезду «Моей прекрасной няни» и ее близких. Также Орлова пояснила, что пропустила церемонию прощания с Заворотнюк, так как была в отъезде.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышов ради «прекрасной няни» бросил возлюбленную в США, хотя до этого прожил с ней несколько лет.

В Сеть также попали кадры пятилетней дочери спортсмена и актрисы, которую привели на могилу матери на следующий день после похорон актрисы.