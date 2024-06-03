Петр Чернышов привел пятилетнюю дочь на могилу Заворотнюк

Младшую дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова привели на могилу матери на следующий день после похорон. Пятилетняя девочка была на кладбище вместе с отцом и старшей сестрой, сообщил Пятый канал .

Судя по опубликованным в Сети кадрам, девочка помогала родным накрывать поминальный стол. Несмотря на юный возраст, от нее не стали скрывать смерть матери.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.

Состояние Заворотнюк ухудшилось за две недели до смерти — ее мучали сильные головные боли. Последние дни актриса провела в хосписе, она скончалась на руках у мужа.