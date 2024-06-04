Фигурист Чернышов расстался с возлюбленной в США ради Заворотнюк

Российский фигурист и хореограф Петр Чернышов расстался с возлюбленной в США, с которой прожил несколько лет, ради актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно из документального фильма «Памяти Анастасии Заворотнюк», который показал Первый канал .

В картине показали нарезку из различных интервью актрисы. В одном из них она призналась, что сразу обратила внимание на фигуриста, с которым они участвовали в ледовом проекте. На тот момент Чернышов жил и работал в США, часто туда летал к любимой девушке, но это не мешало ему учить Заворотнюк стоять на коньках.

«Я не настроен был на волну новых знакомств», — говорил он.

Однажды после тренировки он предложил актрисе отпраздновать вместе его день рождения. На вопрос Заворотнюк, почему он не проведет этот вечер с возлюбленной, ответил, что они расстались.

Сама актриса ушла от коллеги Сергея Жигунова, чтобы с головой окунуться в новый роман. Отношения фигуриста и звезды «Моя прекрасная няня» стремительно развивались. В 2008 году они поженились. Позже у них родилась дочь.

О проблемах со здоровьем актриса узнала в 2019 году. «Прекрасной няни» не стало в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.