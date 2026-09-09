Певица Настя Каменских рассказала о лечении бесплодия

Настя Каменских: не могу и не хочу иметь детей

Каменских призналась, что на протяжении длительного времени переживала из-за отсутствия детей. Вместе с исполнителем Алексеем Потапенко, выступающим под псевдонимом Потап, она пыталась стать матерью, однако лечение не привело к желаемому результату.

«Четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно для того, чтобы понять», — сказала певица.

Артистка подчеркнула, что врачи не поставили ей конкретный диагноз, который объяснял бы невозможность зачатия. При этом Каменских отметила, что не считает себя бесплодной.

Певица также заявила, что сейчас не хочет иметь детей. Она связала это решение с собственным восприятием ситуации и добавила, что воспринимает произошедшее как опыт, к которому, по ее мнению, пока не готова.

В мае 2026 года Каменских и Потап объявляли о расставании, но их слова не подтвердились. Они продолжили жить вместе.

Ранее Каменских объяснила, что стала вести соцсети на русском языке по политическим причинам. Она также заявила, что больше не поддерживает происходящее на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.