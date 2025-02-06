Певица МакSим снялась в откровенном образе

Певица Марина Абросимова (МакSим) снялась в откровенном образе. Получившуюся фотографию она опубликовала в своих соцсетях.

На фото артистка позирует в укороченной куртке-косухе, капроновых колготках и ультракоротких кожаных шортах. Кроме того, на ее губах розовая помада, в ушах — золотые серьги, на пальце — массивное кольцо, а волосы распущены и уложены в крупные локоны.

Ранее певица рассказала, как 11 лет назад, отдыхая с друзьями на Маврикии, угнала багги, разгромила на нем ресторан, выехала на деревянный причал и утопила машину в море. После этого она села за рояль и прямо возле ресторана сыграла Прелюдию № 5 Сергея Рахманинова.

Также МакSим делилась подробностями о том, как боролась с алкогольной зависимостью.