«Вынимали из реанимации». МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом

Певица МакSим: в лечении алкоголизма мне помогли высшие силы

Известная певица Марина Абросимова (МакSим) заявила, что в лечении от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. Об этом исполнительница рассказала в интервью комику Павлу Воле на телеканале ТНТ .

МакSим отметила, что перепробовала множество способов завязать с привычкой, однако большинство из них оказались бесполезны.

«Господь Бог помог мне. Меня вынимали из реанимации, перепробовали всевозможные варианты вшиваний и кодировок, после этого не действовало ничего», — сказала она.

Певица ранее отрицала алкогольную зависимость, но серия неудачных выступлений заставила поклонников подозревать ее в злоупотреблении спиртными напитками.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где прошла лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, решение приехать в рехаб добровольно стало для нее огромным шагом.