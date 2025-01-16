«Когда дети спали». МакSим на багги врезалась в ресторан на Маврикии

Певица МакSим рассказала, как 11 лет назад въехала на угнанном багги в ресторан

Популярная певица Марина Абросимова (МакSим) 11 лет назад угнала машину и врезалась в ресторан. Подробностями своего отдыха с друзьями на Маврикии исполнительница поделилась в Instagram*.

«А запомнили нашу чудную компанию благодаря тому, что ночью 11 лет назад, когда дети спали, мы разбомбили на угнанном багги ресторан, выехали на милый деревянный причал и утопили его в море», — рассказала звезда.

После случившегося артистка села за рояль и сыграла Прелюдию № 5 Сергея Рахманинова. Импровизированное выступление состоялось возле разбитого ею бара.

Многих поклонников удивило неожиданное откровение от МакSим, ведь они всегда воспринимали ее как скромного человека.

Ранее МакSим призналась, что избавиться от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. Певица проходила лечение в наркологической клинике. Сначала она отрицала пристрастие к спиртному, но потом решила публично признаться в своем недуге.

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