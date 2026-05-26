Певица МакSим освоила фортепиано после операции вопреки прогнозам врачей

Певица МакSим (Марина Абросимова) родилась с шестью пальцами на руке. Об этом она рассказала в шоу «Вопрос ребром».

По словам артистки, при рождении у нее было два больших пальца на левой руке. Мама испугалась патологии. Врач, чтобы успокоить женщину, сказал, что эта особенность помешает разве что играть на пианино.

Марина в пять лет проявила характер, настояла на операции и впоследствии успешно окончила музыкальную школу.

МакSим пошутила, что иногда в годы учебы ей не хватало шестого пальца.

Ранее певица рассказала, что работает над автобиографией, которая станет продолжением ее предыдущей книги «Это же я».

