Певица Конни Фрэнсис умерла в 87 лет после взлета популярности ее песни в TikTok

Блиставшая на эстраде США в 50-60-х годах прошлого века певица Конни Фрэнсис умерла в возрасте 87 лет. Незадолго до этого ее песня Pretty Little Baby завирусилась в TikTok и вернулась в мировые чарты Spotify. Как сообщил портал Variety , об уходе артистки из жизни стало известно из некролога, который ее близкий друг и президент лейбла Concetta Records Рон Робертс опубликовал в социальных сетях.

Свое сообщение он репостнул в сообщество поклонников артистки.

«С тяжелым сердцем и глубокой печалью я сообщаю вам о кончине моей дорогой подруги Конни Фрэнсис прошлой ночью. Я знаю, что она одобрила бы то, что ее поклонники одними из первых узнали об этой печальной новости», — подписал сообщение Робертс.

Журналисты напомнили, что в начале июля Конни Фрэнсис сообщила, что попала в больницу из-за сильной боли. Свой диагноз певица не раскрыла.

Во время музыкальной карьеры Конни Фрэнсис у неоднократно возглавляла чарты и продала более 200 миллионов пластинок по всему миру. В 1960 году она стала первой женщиной, занявшей первое место в мировом чарте Billboard Hot 100 с песней Everybody’s Somebody’s Fool, а после — первой артисткой, которая трижды поднималась на вершину хит-парада.

Несмотря на давно завершенную карьеру, певица ушла на пике второй волны популярности. Ее песня Pretty Little Baby стал популярной в TikTok. Более 30 миллионов прослушиваний вернуло трек в мировые чарты Spotify и iTunes.

Фрэнсис завела в TikTok аккаунт, в котором обратилась к новым поклонникам. Она пояснила, что ее поразила популярность песни, которой исполнилось более 60 лет.

В четверг, 17 июля, стало известно о смерти российского кинорежиссера Юрия Кары. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет после третьего инфаркта. Как сообщила в комментарии 360.ru его дочь Юлия, вместе с семьей Кара находился в Ялте, где восстанавливал здоровье. Она подчеркнула, что все это время режиссер не бросал работу и завершил сценарий нового фильма.