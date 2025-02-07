Певица Anna Asti рассталась с супругом

Певица Anna Asti рассталась со своим мужем Станиславом Юркиным. Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на источники.

По их информации, пара с декабря не живет вместе и даже, предположительно, порознь провела новогодние каникулы. При этом они продолжают работать над совместными проектами, Юркин по-прежнему представляет интересы артистки как концертный директор.

В сентябре опрос показал, что среди музыки, под которую россияне переживают расставание, лидируют именно песни Anna Asti, а также МакSim, Ева Польна, Дима Билан и группа «Город 312».

Ранее другая певица, Полина Гагарина, на вопрос одного из подписчиков заявила, что больше не собирается выходить замуж. Она дважды вступала в брак, но оба союза распадались; артистка воспитывает сына и дочь.