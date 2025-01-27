Певица Полина Гагарина ответила, когда в третий раз выйдет замуж
Певица Полина Гагарина заявила, что больше никогда не выйдет замуж
Певица Полина Гагарина рассказала, что больше никогда не собирается выходить замуж. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram*.
Артистка вышла в Сеть, чтобы пообщаться с подписчиками и ответить на их вопросы. Один из поклонников 37-летней звезды поинтересовался, когда она собирается выйти замуж.
«Никогда», — категорично ответила Гагарина, дав понять, что не готова вступать в брак.
Певица была замужем дважды. В 2007 году она вышла замуж за актера Петра Кислова. В семье родился сын Андрей, но спустя три года брак распался. Второй раз Полина Гагарина зарегистрировала отношения в ЗАГСе с фотографом Дмитрией Исхаковым в 2014 году. Через три года у пары родилась дочь Мия. В 2020 году Исхаков и Гагарина развелись.
На прошлой неделе блогер и предприниматель Мария Погребняк сообщила о том, что вышла замуж второй раз. Ее супругом стал бизнесмен и отец ее четвертого ребенка Игорь Головинский. Пара расписалась в московском МФЦ, а позже провели свадебную церемонию на Маврикии.
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