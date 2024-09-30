«ФедералПресс»: россияне переживают расставание с любимыми под МакSим и ANNA ASTI

Россияне часто переживают расставания, слушая МакSим и ANNA ASTI. Такие данные предоставили приложения «Звук СТУДИО» и HiFi-стриминг «Звук» со ссылкой на собственный опрос, передало «ФедералПресс».
После завершения отношений многие обращаются к российской эстрадной музыке, рэпу и поп-музыке. Более 50% респондентов признались, что включают песни в моменты глубокой тоски по прошлым партнерам.
Среди композиций, которые вызывают наибольшую грусть о потерянной любви, в лидерах находятся «Знаешь ли ты» от МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» от «Гостей из будущего» и «На берегу неба» Димы Билана.
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