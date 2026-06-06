Певец Макаров пригласил Луселию Сантос в Астрахань на рыбалку

Российский певец Вячеслав Макаров пригласил бразильскую актрису, звезду сериала «Рабыня Изаура» Луселию Сантос на рыбалку в Астрахань. Об этом он сказал в интервью Андрею Малахову, сообщили «Вести» .

Артист уточнил, что предложил актрисе целый тур по России.

«Можно начать с Красной площади и закончить рыбалкой в Астрахани. Во всех красках показать», — сказал Макаров.

На вопрос ведущего, какую песню он хотел бы исполнить для актрисы, артист назвал «Мы желаем счастья вам». Ранее Луселия Сантос признавалась, что из-за работы у нее почти нет времени на личную жизнь. Ответит ли она на приглашение, пока неизвестно.

Летом 2025 года Сантос во второй раз прилетела в Москву со своим сыном Педро Нешлингом. Они прогулялись по столице, сделали фото у Кремля и посетили мишленовский ресторан White Rabbit. Впервые в Москву актриса приехала в 2018 году.