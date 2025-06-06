Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантус второй раз прилетела в Москву с сыном

Звезда бразильского телесериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус прилетела в Москву вместе со своим сыном Педро Нешлингом. Об этом сообщил Пятый канал .

Актриса с сыном успели прогуляться по центру Москвы, сделать фотографии на память на Красной площади и поделиться впечатлениями в соцсетях.

«Я всегда говорила, что никогда не свожу тебя в Диснейленд, но однажды приведу тебя в Кремль», — сказала Сантус сыну на видео.

После прогулки по российской столице они отправились в мишленовский ресторан White Rabbit, где побаловали себя черной икрой.

Это не первый визит актрисы в Москву. До этого она приезжала в 2018 году. Как признавалась Сантус, тогда она исполнила свою давнюю мечту. По ее словам, сериал «Рабыня Изаура» получил популярность во всем мире, но, как она слышала, больше всего его полюбили в России.

Сын Сантус пошел по стопам матери и тоже стал актером. Он играет в театре и кино, а также пишет пьесы.

Жители Советского Союза увидели бразильский сериал в 1988 году, хотя на экраны он вышел в 1976-м. За судьбой рабыни Изауры наблюдали целыми семьями, собираясь перед телевизорами.

Ранее в декабре 2024 года умерла легендарная бразильская актриса Фада Санторо, сыгравшая в сериале «Рабыня Изаура» от 1949 года главную женскую роль.