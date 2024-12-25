Певец Дима Билан отметил день рождения в особняке с детским хором

Дима Билан закатил грандиозную вечеринку в честь своего дня рождения. Кадры с праздничного вечера опубликовал Super .

Артисту исполнить 43 года. Несмотря на то, что дата не юбилейная, он организовал масштабный праздник для своих друзей и коллег. Для этого вечера певец выбрал помпезный особняк 18 века. Локация была украшена вещами из личной коллекции артиста.

Изюминкой вечера стал детский хор. В начале мероприятия они исполнили песню «Прекрасное далеко», а потом перепевали известные хиты певца.

Поздравить Диму Билана приехали многие звездные гости. В их числе его продюсер Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Олеся Судзиловская, солистка группы Artik & Asti Севиль, Мария Зайцева, Мот с женой Марией Мельниковой. Среди приглашенных гостей были и популярные среди молодежи блогеры и артисты: певица Bearwolf, автор хитов «Годзилла» и «Один в поле воин», рэпер Soda Luv, Эльдара Джарахов и Mona.

Ранее свой день рождения отметила невестка певицы Наташи Королевой Анна Валынкина, известная как Мелисса Фокс. Жене Архипа Глушко исполнилось 24 года. В честь этого события она закатила шумную вечеринку.