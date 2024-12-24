Невестка Королевой отметила день рождения в «голом» платье и компании свекрови

Анна Валынкина, известная как Мелисса Фокс, отпраздновала свой день рождения. Супруге Архипа Глушко исполнилось 24 года. В честь этого события она закатила шумную вечеринку.

Праздник прошел в одном из ночных клубов Москвы. Главная виновница торжества решила подчеркнуть свою прекрасную фигуру, надев облегающее платье в пол.

Благодаря светлому оттенку наряд идеально сочетался с кожей Мелиссы, создавая эффект «голого» платья. Образ стал еще более эффектным благодаря меховой накидке и туфлям на высоких шпильках.

В честь своего дня рождения хозяйка праздника собрала близких друзей и даже пригласила знаменитую свекровь — Наташу Королеву. Как сообщил StarHit, артистка и ее супруг Архип Глушко зажигательно танцевали, пока виновница торжества кружилась под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения!».

В 2020 году стало известно о романе Архипа с Анной Валынкиной, танцовщицей из Новокузнецка, выступавшей под псевдонимом Мелисса. Сейчас девушка работает визажистом.

В День всех влюбленных в 2022 году Архип сделал предложение Мелиссе, и она его приняла. Позже выяснилось, что именно Валынкина первой предложила пожениться.

В октябре Королева организовала для молодоженов незабываемый отдых на Мальдивах. Стоимость поездки составила два миллиона рублей.

Супруга Архипа никогда не была на подобных курортах, поэтому подарок оценила по достоинству. Примечательно, что звездная мать поехала вместе с ними и устроила откровенную фотосессию с Валынкиной