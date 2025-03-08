Петросян пошутил и выпил за женщин в честь 8 Марта

Петросян на фоне сообщений о госпитализации поздравил россиянок с 8 Марта

Юморист Евгений Петросян поздравил женщин с праздником и рассказал, зачем нужен Международный женский день. Видео с поздравлением он опубликовал в соцсети Instagram*.

По мнению Петросяна, мужчинам всегда следует с нежностью и любовью относиться к женщинам, а не только в праздничный день.

«Вот в чем секрет этого праздника», — подчеркнул артист.

С помощью 8 Марта мужчины демонстрируют дамам, как они важны и дороги для них. Петросян произнес шутливый тост и поднял рюмку за всех женщин.

«Вы как жизнь наша, как любовь наша, как представление прекрасного на земле. Говорят, есть такая шутка: есть женщины, из-за которых хочется напиться, а есть те, за которых хочется выпить. Я пью за вас! С праздником!» — отметил он.

Ранее в Сети появились сообщения о госпитализации юмориста из-за перенесенной операции на кишечнике. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.