«Имейте совесть». Брухунова резко отреагировала на новости о госпитализации Петросяна

Брухунова попросила оставить ее семью в покое после новостей о Петросяне

Татьяна Брухунова, супруга 79-летнего Евгения Петросяна, призвала журналистов не беспокоить ее семью из-за слухов о госпитализации юмориста. Об этом она заявила в социальных сетях.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — написала Брухунова.

Жена комика поделилась записью с экрана своего телефона, где мелькают многочисленные пропущенные звонки от журналистов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Юморист потерял много крови, но сейчас его состояние улучшилось. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и установили капельницу. Из реанимации артиста перевели в стационар, где он находится под наблюдением медиков в отдельной палате.

Петросяну стало плохо утром 8 марта, его экстренно госпитализировали.

Подруга Петросяна — певица и заслуженная артистка России Ирина Гвоздева — предположила, что новости о срочной госпитализации юмориста могут оказаться фейком. Она отметила, что два дня назад артист чувствовал себя хорошо и готовился давать концерт. Но, в то же время, Гвоздева не исключила: что-то могло случиться.