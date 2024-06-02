Чернышев поцеловал крест на могиле Заворотнюк и заплакал

Фигурист Чернышев не сдержал эмоций на похоронах Заворотнюк и заплакал

Фигурист Петр Чернышев на похоронах своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, не сдержал эмоций и заплакал. Он поцеловал крест на могиле любимой жены, сообщило издание Life .

Спортсмен, последние пять лет посвятивший смертельно больной супруге, тихо плакал и во время отпевания в храме перед белоснежным гробом артистки. На кладбище вдовец держался из последних сил.

Поклонники Заворотнюк осыпали могилу актрисы цветами. Дорогу к месту захоронения устлали былыми розами.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Актрису похоронили рядом с другими артистами: Ниной Руслановой, Вадимом Абдрашитовым, Николаем Сличенко и Валентином Гафтом.