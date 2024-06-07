«Петр бы этого не допустил». Появились подробности о смерти Анастасии Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы в хосписе

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили врачей за помощь во время ее лечения в клинике. В публикации в социальной сети «ВКонтакте» они опровергли сообщения, что артистка умерла в хосписе.

«Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов и буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь» — написала семья.

Родственники актрисы отметили чуткость, неравнодушие и профессионализм медиков. По их словам, врачи клиники стали для них как семья. Отдельно в публикации они подчеркнули, что Заворотнюк не находилась в хосписе.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — уточнили близкие артистки.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Актрисе было 53 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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