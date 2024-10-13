«Петь уже не мог». Лепс перенес тяжелые операции, чтобы вернуть голос

Певец Григорий Лепс перенес несколько операций, чтобы продолжить оставаться на сцене. О проблемах со здоровьем артист сообщил в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» .

«Я сделал четыре операции под общим наркозом на голосовые связки, потому что петь уже не мог, настолько был изношен аппарат», — рассказал он.

По словам Лепса, когда он делал операции, голоса практически не было. Поэтому его восстанавливали заново. Из-за тяжелых последствий певец отменял концерты. Ему нужно было время для полного восстановления.

В беседе с Корчевниковым Григорий Лепс признался, что находился на грани жизни и смерти из-за панкреонекроза. На фоне увлечения алкоголем у него начался некроз поджелудочной железы.

После выздоровления Лепс 10 лет не притрагивался к спиртному. Сейчас он выпивает редко. Также он прокомментировал отношения с 18-летней Авророй Кибой, которая сейчас находится в Лондоне.