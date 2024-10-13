«Пока я жду». Лепс отреагировал на отъезд 18-летней избранницы в Лондон

Певец Григорий Лепс не уверен, что роман с 18-летней Авророй Кибой продлится долго. Но он готов дождаться ее из Лондона. Артист сообщил об этом в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» .

На прямой вопрос о девушке Лепс ответил, что между ними нечто большее, чем дружба. Он признался, что хотел бы построить с ней близкие отношения, но не уверен в успехе из-за большой разницы в возрасте.

«Пока я жду — человек учится. Я жду, когда она закончит, а там посмотрим. Я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за! Но уж больно велика разница в возрасте. Она огромна!» — сказал певец.

Лепсу 62 года, он старше Кибы на 44 года. После окончания Московской экономической школы она уехала в Лондонский колледж моды, но не перестала постить в соцсетях трогательные послания певцу.