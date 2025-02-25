Песни Шамана и Юты вырезали из праздничного концерта на Первом канале

Первый канал подтвердил, что вырезал песни Юты и Шамана из концерта к 23 Февраля

Зрители Первого канала посмотрели сокращенную версию концерта ко Дню Защитника Отечества из-за ограничений эфирного времени. Телевизионщики вырезали из записи «Небо славян» в исполнении Шамана (Ярослава Дронова) и «Русские» певицы Юты (Анны Осиповой), сообщил «Царьград» .

Первой на то, что в праздничном эфире вышла неполная версия концерта, обратила внимание Юта. Она заранее анонсировала премьеру песни «Русские» совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа, но так и не услышала ее.

Дирекция общественных связей и интернет-вещания Первого канала назвала произошедшее рабочим моментом. Полную версию концерта не удалось вместить между 18-часовыми новостями и воскресной программой «Время», но она выйдет на сайте канала.

«Эфир подчиняется определенным правилам. Но реакция певицы породила истерику у ряда Telegram-каналов, одержимых вечным поиском врагов там, где их нет и никогда не было», — заявили представители телеканала.

Шаман не комментировал исчезновение своего выступления из записи шоу. Он анонсировал выход новой версии песни «Небо славян» на музыкальных площадках. Ранее певец выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» с участием главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.