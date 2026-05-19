Перенесшая аборт дочь Михаила Турецкого встретилась с ребенком от сурмамы

Шоумен, хормейстер и продюсер Михаил Турецкий вновь стал дедушкой. Его старшая дочь Наталья воспользовалась услугами суррогатной мамы в Киргизии. Она рассказала в Instagram*, как получила ребенка.

В 2022 году Турецкая прошла ЭКО, но сделала аборт из-за синдрома Дауна у будущего ребенка. Семья увидела решение проблемы в суррогатном материнстве.

«Мы ждали этого ребенка восемь лет. Восемь. Лет. У нас уже есть двое детей, но этот малыш — отдельная история, через которую мы прошли с огромным количеством надежды, ожиданий и сил», — рассказала она.

Дочь шоумена добавила, что едва не опоздала на роды, так как пропустила объявление о посадке на рейс до Бишкека. По прилете ей пришлось решить много других вопросов, связанных с оформлением документов. Наконец, врачи вынесли новорожденного. Турецкая призналась, что сразу полюбила его.

