«Меня трясло, это длилось несколько часов». Юная дочь Турецкого рассказала о кошмарной истории

Эммануэль Турецкая отдала сбережения семьи мошенникам. Деньги у нее выманивали два дня, объяснила девушка в своем Telegram-канале .

Сначала Эммануэль позвонили с неизвестного номера и сообщили о доставке на ее имя, попросив назвать код. Затем пришло сообщение о «доверенности» и просьба перезвонить на указанный номер для смены пароля.

По этому телефону девушка попала на людей, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они запугали Эммануэль уголовным преследованием и давлением на ее родителей.

«Мы были на связи 24/7 два дня, ночью, в туалете, мне нельзя было отключать зум, мне угрожали, и я на все это велась», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, такая техника мошенников работает как гипноз. Ей запрещали выходить из дома.

«Меня заставили на камеру делать обыск моего дома, втайне пытаться узнавать информацию, где недвижимость, где могут лежать деньги», — рассказала девушка.

Мошенники потребовали, чтобы она пересчитала на камеру все наличные деньги, а затем передала их курьеру. Судя по документу, опубликованному в канале Эммануэль, речь идет о 900 000 рублях.

Аферисты смогли убедить Турецкую, что против ее семьи ведется проверка и что через нее можно получить доступ к информации о родителях.