«Хорошо, что взяли деньгами». Дочь Турецкого стала жертвой аферистов

Телефонные мошенники обманули дочь хормейстера Михаила Турецкого Эммануэль. Девушка рассказала в беседе с Пятым каналом , что уже обратилась в полицию.

По ее словам, ей позвонил якобы сотрудник службы доставки, попросив продиктовать код из смс. Она так и поступила, но после поняла, что ее обманули аферисты. По ее признанию, с такой мошеннической схемой она столкнулась впервые.

На этом дело не закончилось. Аферисты отправили ей некую доверенность, в которой утверждалось, что счета Эммануэль якобы попали в руки украинского экстремиста. И теперь ее семья под угрозой.

Дочь артиста все это время находилась под давлением мошенников, сообщала им обо всех своих действиях. В частности, мошенники запрещали ей выходить на улицу и заставили на камеру обыскивать дом. Закончилось тем, что она передала злоумышленникам и личные, и семейные сбережения.

По словам Эммануэль, она рассказала о произошедшем своем молодому человеку, а тот сообщил ее родителям.

«Они очень спокойно отреагировали. Мне правда очень повезло, что у них была адекватная реакция. Как говорят, хорошо, что взяли деньгами», — добавила она.

Девушка уже написала заявление в полицию.

